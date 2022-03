दिल्ली: मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला, कार के बोनट पर चढ़े लोग

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला हुआ है. हमले का आरोप AAP पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर लगाया है. हालांकि, बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आप के इस आरोप को गलत बताया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अपनी सफाई में बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले के छावला इलाके में लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया था. इससे पहले AAP ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने जैन के काफिले पर हमला करने के लिए अपने ‘गुंडों’ को तैनात किया क्योंकि उसे अहसास हो गया है कि वह आगामी MCD चुनाव हारने जा रही है.

केजरीवाल के बीजेपी को कहा गुंडों की पार्टी

ट्विटर पर पार्टी ने कथित हमले का एक वीडियो भी शेयर किया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘ये बीजेपी है. यह गुंडों की पार्टी है. जब वे हार रहे होते हैं, तो वे अपना रूप दिखाते हैं. लोग उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे.’

BJP GOONS ATTACK DELHI MINISTER @SatyendarJain's CONVOY!



BJP is losing MCD elections, hence they are down to what they know best - VIOLENCE! pic.twitter.com/TghTnZdopT