रूस और यूक्रेन की जंग में कर्नाटक के नवीन की मौत, CM बोले- शव लाने की कोशिश जारी

Indian Student Died in Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा एक भारतीय स्टूडेंट को उठाना पड़ा है. खारकीव में पढ़ाई कर रहे 21 साल के भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई है. इस स्टूडेंट का नाम नवीन है और वह कर्नाटक के चलागेरी का रहने वाला है. नवीन की मौत की पुष्टि खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है.

नवीन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के गृह जिले हावेरी का रहने वाला है. घटना के बाद सीएम बोम्मई ने नवीन के परिवार से फोन पर बातचीत की और दुख जताया. इसके साथ ही सीएम बोम्मई ने नवीन के परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार नवीन के शव को लाने की पूरी कोशिश कर रही है.

MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट था नवीन

बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने ट्वीट करके कहा, 'मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि कर्नाटक के रानीबेन्नूर के रहने वाले नवीन कुमार की आज सुबह खारकीव में मौत हो गई, वह एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र थे. नवीन की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, ईश्वर परिवार को अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.'

I am saddened beyond words to learn that #Naveen Kumar – a 4th year MBBS student from Ranibennur, #Karnataka lost his life in Kharkiv #Ukraine this morning.



Naveen’s death has shattered the entire Nation.



May God give the family strength to bear the irreparable loss. Om Shanti. pic.twitter.com/81cJJSFTww — P C Mohan (@PCMohanMP) March 1, 2022

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खारकीव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई. मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है. हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.' विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्टूडेंट्स से खारकीव और कीव से निकलने की अपील की है.

With profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The Ministry is in touch with his family.



We convey our deepest condolences to the family. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022

हर मिनट कीमती है, रणनीतिक योजना बनाए सरकार: राहुल

नवीन की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुख जताया है. राहुल ने ट्वीट करके कहा, 'एक भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाने की दुखद खबर मिली, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, मैं दोहराता हूं, भारत सरकार को सुरक्षित निकासी के लिए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है, हर मिनट कीमती है.'

Received the tragic news of an Indian student Naveen losing his life in Ukraine.



My heartfelt condolences to his family and friends.



I reiterate, GOI needs a strategic plan for safe evacuation.



Every minute is precious. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 1, 2022

स्टूडेंट की मौत के बाद MEA गंभीर

भारतीय स्टूडेंट नवीन की मौत के बाद विदेश मंत्रालय गंभीर हो गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि खारकीव में बिगड़ते हालात गंभीर चिंता का विषय है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खारकीव में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है. हमने पहले ही रूसी और यूक्रेनी दूतावासों के साथ मिलकर भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं.

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने आजतक को बताया कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से हम दोनों देशों के संपर्क में हैं और अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकालने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, नई दिल्ली में यूक्रेन और रूस के राजदूतों के साथ भी हम संपर्क करके स्टूडेंट्स को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं.

विदेश मंत्रालय का कहना है, 'भारत की ओर से पिछले कुछ समय से लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है. यूक्रेन की सीमा के पास रूसी शहर बेलगोरोड में एक भारतीय टीम को तैनात किया गया है. हालांकि खारकीव और आसपास के शहरों में संघर्ष की स्थिति के कारण स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में समस्या आ रही है.'

9 हजार से अधिक स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया: MEA

विदेश मंत्रालय ने दावा किया, 'हम अपने नागरिकों को निकालने में सक्षम हैं, 9000 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर लाया गया है जबकि काफी संख्या में अब सुरक्षित क्षेत्रों में हैं, हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेंगे.'