राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात, पाकिस्तान को 'नो आर्म्स सप्लाई' नीति पर कायम रूस

भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनातनी अब भी जारी है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. गुरुवार को राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री सर्गी से हुई. दोनों नेताओं के बीच इस दौरान गजब की केमेस्ट्री दिखी, तो वहीं एक ऐसा फैसला भी हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है.

गुरुवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक करीब एक घंटे से अधिक तक चली. भारत की मांग पर रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान के साथ No Arms Supply की पॉलिसी जारी रखेगा. यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे.

इसके अलावा भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है. इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात कही.

Russian Defence Minister Sergey Shoigu thanked Defence Minister of India Rajnath Singh for visiting Moscow in June and highlighted colossal potential of collaboration between #Russia and #India. Military and military & technical cooperation were discussed. pic.twitter.com/Y3y7jM4Oxi