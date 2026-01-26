Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर शेयर करें ये खास शुभकामना संदेश

आन देश की, शान देश की

देश की हम संतान हैं,

तीन रंगों से रंगा तिरंगा

अपनी यही पहचान है.

Happy Republic Day

और पढ़ें

विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है.

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

आओ झुककर सलाम करें उनको

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून

जो देश के काम आता है.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है.

भारत माता की जय

जिसमें उबाल न हो, वो खून नहीं पानी है

जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि

हम संविधान का सम्मान करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे.

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----