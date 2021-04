Ramadan 2021: खुशियां नसीब हों...मक्का-मदीना की ज़ियारत नसीब हो...! इन खास मैसेज से दें रमजान की मुबारकबाद

Happy Ramadan 2021: इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाने वाला रमज़ान दस्तक दे रहा है. रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं. इस्लामी कैलेंडर का नौवें महीने का नाम रमज़ान (Ramadan) है. इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक रमज़ान का चांद देखने के बाद पहला रोज़ा रखा जाता है. इस साल भारत में आज (13 अप्रैल 2021) को रमज़ान का चांद दिखाई देगा और विशेष नमाज (तराबी) की शुरुआत होगी. जबकि 14 अप्रैल को पहला रोज़ा रखा जाएगा. देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुसलमान लोगों से अपने घरों में रहकर ही नमाज़ और इबादत करने की अपील की जा रही है. रमज़ान के इस मौके पर आप अपने दोस्‍तों और रिश्तेदारों को Facebook, WhatsApp के जरिए खास मैसेज (Messages) भेजकर रमज़ान की मुबारकबाद दे सकते हैं.

1- फूलों को बहार मुबारक

किसानों को खलियान मुबारक

परिंदों को उड़ान मुबारक

चांद को सितारे मुबारक

आप सबको रमज़ान मुबारक

2- कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है

प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है

हम सब गुनाहगारों की मग़फिरत करे अल्लाह

इबादत होती नहीं और रमज़ान गुजर जाता है!

Happy Ramadan 2021

Ramadan 2021



3- गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको रमज़ान का महीना

हमने आपको ये पैगाम भेजा है.

Ramadan 2021 Mubarak

4- खुशियां नसीब हों, जन्नत नसीब हो

तू चाहे जिसे वो तेरे करीब हो

कुछ इस तरह हो करम अल्लाह का

मक्का-मदीना की ज़ियारत नसीब हो

आप सभी को रमज़ान मुबारक!

5- रमज़ान का पाक महीना आया है

साथ अपने रहमत और बरकत लाया है

Ramadan Mubarak 2021

Ramadan Best Wishes 2021

6- अल्लाह बेजुबान को जब जुबान देता है,

पढ़ने को फिर वो कुरआन देता है

बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को

तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है!

Ramzan Mubarak

7- आसमान पे नया चांद है आया,

सारा आलम खुशियों से जगमगाया

हो रही है सहरी-इफ्तार की तैयारी

सज रही है दुआओं की सवारी

रमज़ान मुबारक 2021

8- ऐ चांद उनको मेरा ये पैगाम देना

खुशी का दिन और हंसी की शाम कहना

जब देखें वो तुझे तो उन्हें रमज़ान मुबारक कहना

Happy Ramadan 2021

Ramadan Mubarak

9-रमज़ान आया है, रमज़ान आया है

रहमतों और बरकतों का महीना आया है

लूट लो नेकियां जितना लूट सकते हो

पूरे एक साल में ये ऑफर का महीना आया है

Ramadan Mubarak 2021

10- गुनाहों से खुद को पाक करना

हमारी बस इतनी सी गुजारिश है कि

रमज़ान के महीने में हमें भी दुआ में याद रखना

Ramzan Mubarak to All Of You