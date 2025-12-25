यात्रीगण कृपया ध्यान दें...रेल यात्रा कल से हो जाएगी महंगी! जानें- जेब पर पड़ेगा कितना असर

रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब इसके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. मंत्रालय के अनुसार, नए किराए शुक्रवार यानी 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे. इससे पहले 21 दिसंबर को किराया बढ़ाने के फैसले की घोषणा की गई थी.

और पढ़ें

26 दिसंबर से महंगी होगी रेल यात्रा, अधिसूचना जारी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा. साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है.

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह इस साल दूसरी बार किराया संशोधन है. इससे पहले जुलाई 2025 में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी. मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है.

215 किमी तक साधारण यात्रा पर राहत

मंत्रालय के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं (Suburban Services) और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. साधारण नॉन-एसी ट्रेनों में दूसरे दर्जे (Second Class) के लिए 215 किलोमीटर तक किराये में बदलाव नहीं होगा. 216 से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपये 1251 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

Advertisement

मेल-एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी

स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में नॉन-सबअर्बन यात्रा के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से समान रूप से किराया बढ़ाया गया है. वहीं मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर, एसी चेयर कार, एसी-3 टियर, एसी-2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास सभी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू होगी. उदाहरण के तौर पर, 500 किलोमीटर की नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस यात्रा पर यात्रियों को अब करीब दस रुपये ज्यादा देने होंगे.

अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि भारतीय रेलवे की प्रमुख सेवाएं राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो, गरीब रथ, अमृत भारत, हमसफर और अन्य ट्रेनें भी इन संशोधित दरों के दायरे में आएंगी. हालांकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा बाद की तारीख में हो.



---- समाप्त ----