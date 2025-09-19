scorecardresearch
 

'सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में दो वोटर मिटाओ...', राहुल गांधी ने फिर बताई वोट चोरी की मोडस ऑपरेंडी

राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया था कि कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया. दलित और ओबीसी इनके निशाने पर थे. टारगेट कर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए. कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर करने के लिए वोटर्स के नाम सिलसिलेवार ढंग से डिलीट किए गए.

वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं राहुल गांधी (Photo: PTI)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. उन्होंने शुक्रवार को एक बार फिर वोट चोरी को लेकर निशाना साधा.

राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि सुबह चार बजे उठो, 36 सेकंड में दो वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ- ऐसे भी हुई वोट चोरी. चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा.

इससे पहले राहुल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के सबूत दिखाने का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि यह इस देश के युवाओं को दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में कैसे धांधली की जा रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि वोट कैसे बदले गए? राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में फेक लॉगइन का इस्तेमाल कर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए.

उन्होंने कहा कि वोट काटे जाने के ये प्रयास उन बूथ पर किए गए, जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही थी. इस दौरान राहुल ने गोडाबाई नाम की महिला का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि किसी ने गोडाबाई के नाम से फेक लॉगइन बनाकर 12 वोट डिलीट करने की कोशिश की और गोडाबाई को इसका कोई इल्म नहीं था.

बता दें कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं. राहुल ने सात अगस्त को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि वोट चोरी के लिए उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ की. 

