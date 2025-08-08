बेंगलुरु के एक छोटे से घर के पते पर 80 वोटर्स... राहुल गांधी के दावे का यह है सच, पढ़ें रियल्टी टेस्ट

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया. इस दौरान, उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया. इंडिया टुडे ने बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की हेराफेरी के दावों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की. इस दौरान, शहर के आईटी कॉरिडोर, आउटर रिंग रोड के पास, महादेवपुरा के बूथ संख्या 470 पर फोकस किया गया.

मुनि रेड्डी गार्डन स्थित मकान संख्या 35 के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की गई, जिसके बारे में राहुल गांधी ने दावा किया कि करीब 80 मतदाताओं ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है.

बमुश्किल 10-15 वर्ग फुट के इस घर में मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल से आए एक फ़ूड डिलीवरी कर्मचारी दीपांकर रहते हैं, जो एक महीने पहले ही यहां आए हैं. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में उनका कोई वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वे उस पते से जुड़ी वोटर लिस्ट में मौजूद नामों को नहीं पहचानते.

'मैं सिर्फ बीजेपी वोटर...'

दीपांकर ने बताया कि यह घर जयराम रेड्डी का है, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि वे बीजेपी से जुड़े हैं. संपर्क करने पर, रेड्डी ने पहले तो बीजेपी से अपने जुड़ाव की बात स्वीकार की, बाद में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बीजेपी का वोटर हूं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूं. उन्होंने यह बात मानी कि कई किरायेदार वर्षों से वहां रह रहे थे और उन्होंने अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर वहां से चले गए हैं. इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावों के दौरान वोट डालने के लिए वापस आते हैं.

Advertisement

जयराम रेड्डी ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव अधिकारियों को इन विसंगतियों के बारे में बताया नहीं था, लेकिन अब ऐसा करने का वादा किया. इंडिया टुडे से बात करते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि वोटर लिस्ट में उस एड्रेस पर 80 लोगों का नाम दर्ज है, जबकि घर में उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि कई लोग ओडिशा, बिहार और मांड्या सहित दूसरे राज्यों या जिलों में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने माना कि 'उनमें से कुछ' अभी भी चुनाव के वक्त वोट देने के लिए लौटते हैं.

यह भी पढ़ें: 'चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, मैंने संसद में शपथ ली है', बेंगलुरु रैली में बोले राहुल गांधी

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और उन्होंने कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाकर अपनी बात को पुष्ट करने की कोशिश की.

राहुल गांधी ने दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज़्यादा वोटों की 'वोट चोरी' हुई है. कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने आरोपों को लेकर एक हस्ताक्षरित हलफनामा दाखिल करने को कहा और सवाल किया कि कांग्रेस ने इस मसले पर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई.

---- समाप्त ----