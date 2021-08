देश में ऐसे कई लोग जो चाहते तो निष्पक्षता हैं, लेकिन दूसरों संग करते गलत हैं: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे. राहुल इस दौरे के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उन्होंने आज मनांथावडी के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी जो कुछ भी कहते थे, वह खुद भी अमल में लाते थे. लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं, जो कहते कुछ हैं और करते गलत हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''महात्मा गांधी के बारे में शक्तिशाली बात यह थी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे वह अमल में लाए. इसलिए अगर उन्होंने कहा कि भारत को एक सहिष्णु देश होना चाहिए तो उन्होंने सहिष्णु तरीके से व्यवहार किया. अगर उन्होंने कहा कि भारत को अपनी महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया.''

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज हमारे पास कई लोग हैं जो कहते हैं कि वे एक ऐसा देश चाहते हैं जो निष्पक्ष हो और फिर वे दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं. वे कहते हैं कि वे ऐसा भारत चाहते हैं जो महिलाओं का सम्मान करे और फिर वे खुद महिलाओं का अपमान करते हैं. राहुल ने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन वह खुद धर्मों को अलग तरह से देखते हैं.

