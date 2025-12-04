पुतिन को प्लेन से उतरते ही मिला सरप्राइज, PM मोदी के इस कदम ने रूसी राष्ट्रपति को चौंकाया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं. उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. ब्लैक सूट-बूट पहने पुतिन जैसे ही विमान से बाहर निकले. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज कर दिया.

रूसी राष्ट्रपति के विमान से उतरते ही पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनसे हैंडशेक किया और फिर उन्हें गले लगा लिया. पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया. पीएम मोदी के इस कदम से रूस चौंक गया.

रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे. उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी से पीएम आवास के लिए निकले. दोनों नेता एक ही टोयोटा SUV में साथ सफर करते नजर आए.

बता दें कि पुतिन के विमान का नाम इल्यूशिन-96 (IL96) है. उनके विमान पर रूसी भाषा में россия लिखा होता है, जिसका मतलब रूस है. यह सिरिलिक (Cyrillic) लिपि में लिखा जाता है.

पुतिन 23वें भारत-रूस समिट में हिस्सा लेने भारत आए हैं. ये दोनों मुल्को के बीच होने वाली सालाना बैठक है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान दोनों नेता तेल से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बात कर सकते हैं.

रूस-यूक्रेन जंग के बाद ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएं हैं. इससे पहले वो साल 2021 में भारत आए थे. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में उनसे मॉस्को में मुलाकात की थी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था.

बता दें कि भारत, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और भी यूनिट खरीद सकता है. ये कदम हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान S-400 के शानदार प्रदर्शन के बाद उठाया जा सकता है. अनुमान है कि भारत रूस से S-400 की 5 और यूनिट खरीद सकता है. ऐसे पांच सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं. चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है. इसके अलावा पहले से शामिल सिस्टम के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों की खरीद भी इस बातचीत का हिस्सा होगी.

