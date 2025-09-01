scorecardresearch
 

हरियाणा-पंजाब के इन इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR के मौसम पर क्या है अपडेट

पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं. ऊपर से उतरता पानी मैदानी नदियों को उफान पर ला रहा है और खेत-खलिहान डूब रहे हैं. ऐसे में पंजाब-हरियाणा से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक भारी बारिश के नए अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

दिल्ली-एनसीआर में भी भारी बारिश का अलर्ट (PTI Photo/Kamal Kishore)
पहाड़ी इलाकों में मौसमी तबाही जारी है लेकिन मैदानी इलाके इससे अछूते नहीं हैं. पहाड़ों का पानी नीचे आकर नदियां का जलस्तर बढ़ा रहा है, जो बाढ़ का संकट पैदा कर रहा है. कश्मीर से लेकर हिमाचल-उत्तराखंड में तो बारिश से तबाही हो ही रही है,  राजस्थान-पंजाब से हरियाणा में भी ये सिलसिला जारी है.

पंजाब के 9 जिलों में लगभग एक हजार से अधिक गांव बाढ़ की कगार पर हैं. राज्य में करीब 3 लाख एकड़ खेती वाली जमीन पर पानी भर चुका है. फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. परेशानी की बात ये है कि राज्य के कई इलाकों में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. हरियाणा के भी कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी बरसात का येलो अलर्ट है.

पंजाब-हरियाणा के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 घंटों में (सुबह 7 बजे से) पंजाब के चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, लुधियाना, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर अपडेट

मौसम विभाग दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में सुबह के समय बिजली-गरज के साथ तूफान, मध्यम से भारी बारिश और दोपहर तक बिजली के साथ गरज-तूफान और मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा नोएडा में भी बिजली-तूफान के साथ भारी बारिश के आसार हैं. सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं.

---- समाप्त ----
