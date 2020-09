पीएम मोदी ने 'बर्थ-डे गिफ्ट' के तौर पर देशवासियों से मांगीं ये 5 चीजें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 70 वां जन्मदिन था. इस मौके पर देश के सभी वर्गों के गणमान्य लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. पीएम मोदी को राजनेताओं, खिलाड़ियों, सिनेमा कलाकारों के अलावा देश के तमाम देशवासियों ने भी जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजे. गुरुवार की देर रात अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ चीजों की डिमांड रखी है.

गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, "चूंकि बहुतों ने पूछा है, कि वह क्या है जो मैं अपने जन्मदिन के मौके पर चाहता हूं, तो ये वही है जो मैं अभी चाहता हूं." इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कुछ चीजों की मांग की है.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कोरोना से बेहतर लड़ाई के लिए भारत के लोगों से पांच चीजों की मांग की है. सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि मास्क पहन कर रखें और उसे ठीक से पहनें. गौरतलब है कि यह बात आईसीएमआर और स्वास्थ्यम मंत्रालय भी कई बार कह चुका है कि देश में कोरोना के नए मामले लोगों द्वारा मास्क पहनने में की जा रही लापरवाही की वजह से ही बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी इस मौके पर देश की जनता से ये मांग रखी है.

Since many have asked, what is it that I want for my birthday, here is what I seek right now: Keep wearing a mask and wear it properly. Follow social distancing. Remember ‘Do Gaj Ki Doori.’ Avoid crowded spaces. Improve your immunity. Let us make our planet healthy.

पीएम मोदी की देश की जनता से दूसरी मांग है, "सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. 'दो गज की दूरी' याद रखें." पीएम मोदी की अगली मांग है, "भीड़ भरे स्थानों से बचें." गौरतलब है कि जैसे-जैसे देश अनलॉक फेज में आगे बढ़ रहा है लोग कोरोना को लेकर थोड़े लापहरवाह होते जा रहे हैं. सुबह-शाम पार्कों में भीड़ दिखाई देती है, बाजारों में भी लोग काफी नजदीक-नजदीक नजर आते रहते हैं. शायद यही वजह है कि पीएम मोदी को एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलानी पड़ी.

देश की जनता से पीएम मोदी की चौथी मांग है, "अपनी इम्यूनिटी (प्रतिरक्षा) में सुधार करें. पीएम मोदी की अंतिम और पांचवी मांग है, "आइए हम अपने ग्रह को स्वस्थ करें." यानी एक ओर पीएम मोदी जहां कोरोना से लड़ाई के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रह को स्वस्थ करने के बहाने पर्यावरण संरक्षण का भी वादा लेना चाह रहे हैं.

People from all over India, from all over the world have shared their kind wishes. I am grateful to each and every person who has greeted me. These greetings give me strength to serve and work towards improving the lives of my fellow citizens.