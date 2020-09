प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 70 वां जन्मदिन है. उनको सभी ने जन्मदिन की बधाई दी. बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई सितारों ने उन्हें विश किया. एक्टर शाहरुख खान ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया था. उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. शाहरुख खान ने पीएम मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग भी किया. अब पीएम मोदी ने भी शाहरुख खान को रिप्लाई किया है.

पीएम मोदी ने किया रिप्लाई

पीएम मोदी ने शाहरुख खान को धन्यवाद देते हुए लिखा, 'धन्‍यवाद शाहरुख खान, मुझे यकीन है इन दिनों आईपीएल सीजन की वजह से आप थोड़े व्‍यस्‍त होंगे.'

Thanks @iamsrk. I am sure the IPL season would be keeping you quite busy now on. https://t.co/d4vOKadSxR