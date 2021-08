ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से मिले राष्ट्रपति कोविंद, बोले- पूरे देश को आप पर गर्व

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल से मुलाकात की. राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर ने ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए चाय की मेजबानी की, जिसमें उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हुए. कार्यक्रम में टोक्यो में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी मौजूद थे.

राष्ट्रपति ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय दल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्र को गौरव दिलाने के लिए पूरे देश को उन पर गर्व है. इस टीम ने ओलंपिक में हमारी भागीदारी के इतिहास में अब तक सबसे अधिक पदक जीते हैं. उनकी उपलब्धियों ने युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता के बीच खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी खिलाड़ियों ने बनाया है.

राष्ट्रपति कोविंद ने पूरे भारतीय दल को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी. उन्होंने कोचों, सहयोगी स्टाफ, परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की, जिन्होंने उनकी तैयारी में योगदान दिया.

राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ''राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में 'हाई टी' पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय दल की मेजबानी की. राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों से बातचीत की और कहा कि देश को गौरवान्वित करने के लिए हमारे ओलंपियनों पर पूरे देश को गर्व है.''

