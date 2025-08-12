scorecardresearch
 

'कांग्रेस दिशाहीन, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में...', अहमद पटेल के बेटे ने खुलकर की पीएम मोदी की तारीफ

राहुल गांधी एक मेहनती नेता हैं. कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं. लेकिन पार्टी में अंदरूनी तौर पर समस्याएं हैं, और मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को सही सलाह नहीं दी जाती.

अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल (Photo: ANI)
शशि थरूर के बाद बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. फैसल पटेल ने कहा कि हमारा देश सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथों में है, मुझे लगता है कि जो नेता इस समय देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं लेकिन वे अच्छा काम कर रहे हैं.

'कांग्रेस दिशाहीन पार्टी'

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी ने आपको तवज्जो क्यों नहीं दी? इस सवाल के जवाब में फैसल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की खुद की दुनिया चल रही है, वे दिशाहीन हैं. बीजेपी की खूबी यही है कि वो बस पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और हर दूसरी राजनीतिक पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं. आम आदमी पार्टी हो या कोई और हर कोई बीजेपी से डरा हुआ है.

ये भी पढ़ें: अहमद पटेल के बेटे ने छोड़ी कांग्रेस, पार्टी बोली- उनके बीजेपी से जुड़ने की बात गलत

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में फैसल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी एक मेहनती नेता हैं. कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं. ये बहुत ही सक्षम नेता हैं. लेकिन पार्टी में अंदरूनी तौर पर दिक्कतें हैं, और मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को सही सलाह नहीं दी जाती. उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. वे आते-जाते रहते हैं. वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता.

पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ

उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं और पार्टी की बहुत सारी बातों पर मेरी असहमति है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने हमारे देश को मुश्किल हालात से निकाला है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है. फैसल पटेल ने कहा कि एस जयशंकर के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है और जिस तरह से पीएम मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है.

ये भी पढ़ें: 'लोकतंत्र को संदेहों की वजह से खतरे में नहीं डाला जा सकता...', प्रोटेस्ट में शामिल शशि थरूर बोले

बीजेपी जॉइन करने के सवाल पर फैसल पटेल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे अभी लोगों की सेवा करनी है. उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का भी यही मानना था कि आपको लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई, तब मैं और मेरी बहन पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे. इसके बाद हम गुजरात में सभी 26 सीटें हार गए.

