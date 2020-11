IIT छात्रों को पीएम मोदी का मंत्र- नए इनोवेशन लेकर आइए, स्टार्टअप के लिए अनगिनत संभावनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है. पीएम ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है. उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ Self-Reliance भी उतना ही जरूरी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ease of doing business देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सकें. देश आपको Ease of doing business देगा बस आप देशवासियों के इज ऑफ लिविंग पर काम कीजिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे नए इनोवेशन लेकर आएं, देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं हैं. पीएम ने कहा कि पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअपस के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं. पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इनवेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं. पीएम ने कहा कि आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर-तरीकों से काम कर रहा है. आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नॉलॉजी की जरूरत और इसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके भविष्य को रोशनी दिखाती है. आपके इनोवेशन ऐसे होने चाहिए जिससे कि व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए.

ये मंत्र है:



Focus on quality; never compromise.



Ensure scalability; make your innovations work at a mass scale.



Assure reliability; build long-term trust in the market



Bring in adaptability; be open to change and expect uncertainty as way of life: PM — PMO India (@PMOIndia) November 7, 2020

आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर-तरीकों से काम कर रहा है।

आईआईटी छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप सभी अपने आप में बदलाव लाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि आपने मात्र 17 से 18 साल की आयु में सबसे कठिन परीक्षा पास की है तब यहां आए हैं. पीएम ने कहा कि आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा. ये मंत्र है कि आपकी नजरें क्वालिटी पर रहे, आप इससे कभी समझौता न करें, आपके आविष्कार से बड़े स्तर पर लोगों को फायदा हो, और आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि बाजार से लंबा रिश्ता कायम कर सके.

आज भारत अपने युवाओं को ease of doing business देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने innovation से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके।



देश आपको Ease of doing business देगा बस आप देशवासियों के Ease of Living पर काम कीजिए: PM — PMO India (@PMOIndia) November 7, 2020

प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करें और उसके प्रति अनुकूलता दिखाएं. जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहे.

देखें: आजतक LIVE TV

पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी हालत में अपनी पहचान हीं छोड़नी चाहिए. पीएम ने कहा कि जिंदगी के किसी मोड़ में भी आपको अपनी पहचान नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी आप लाइट वर्जन न बनें, हमेशा ऑरिजिनल वर्जन रहिए, लेकिन साथ ही एक टीम में फिट होने से कभी भी संकोच नहीं करिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों की एक सीमा होती है. पीएम ने कहा कि पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं जिसके समाधान आप दे सकते हैं.