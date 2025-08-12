गोल्ड पर No Tariff... फेस्टिव सीजन में भारतीयों के लिए 'गिफ्ट कार्ड' साबित होगा ट्रंप का फैसला?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोने को लेकर एक ऐलान क्या किया, Gold Rates घड़ाम गए. घरेलू बाजार से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक में अचानक सोना सस्ता हो गया. सोमवार को MCX पर सोने का वायदा भाव 1400 रुपये से ज्यादा टूटा, तो वहीं मंगलवार को भी गोल्ड प्राइस में गिरावट देखने को मिली है. दरअसल, Donald Trump ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते साफ किया कि सोने पर टैरिफ नहीं (No Tariff On Gold) लगाया जाएगा. इसके बाद इसके भाव में गिरावट के बीच एक्सपर्ट्स इसे भारतीय खरीदारों के लिए भी राहत भरा फैसला करार दे रहे हैं.

एमसीएक्स पर बिखरा सोने का भाव

सबसे पहले बताते हैं आसमान पर पहुंचीं सोने की कीमतों में अचानक आई इस तगड़ी गिरावट (Gold Rate Fall) के बारे में, तो बता दें कि जैसे ही ट्रंप ने सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया, तो इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 2.48% गिरकर 3,404.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव (MCX Gold Price) में सोमवार को 1409 रुपये की कमी आई और ये गिरकर 1,00,389 रुपये पर आ गया. यही नहीं मंगलवार को भी ये टूटा और खबर लिखा जाने तक सोना 102 रुपये फिसलकर 1,00,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.

एक्सपर्ट बोले- ये भारत के लिए अच्छा

सोने की कीमतों (Gold Rates) में जारी ताबड़तोड़ तेजी पर लगा ये ब्रेक भारतीय खरीदारों के लिए भी राहत भरा है. एक्सपर्ट अनुज गुप्ता की मानें, तो Trump के सोने पर टैरिफ को लेकर लिए गए इस फैसले का भारतीय बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सोने पर कोई टैरिफ न लगने और पुतिन व ट्रंप के बीच शांति वार्ता सोने की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इसके भाव से जोखिम प्रीमियम कम हो सकता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा होना उन भारतीय स्वर्ण खरीदारों के लिए अच्छा मौका है, जो इस फेस्टिव सीजन में सोना खरीदना का प्लान बना रहे हैं. US President का ये फैसला सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है और भारतीय खरीदारों को सस्ता सोना मिलना जारी रह सकता है. बता दें कि भारत सोने का एक प्रमुख आयातक देश है और दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में Gold Import करता है.

घरेलू बाजार में 1 लाख के नीचे कीमत

एक ओर जहां MCX पर सोने की कीमतों गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं घरेलू मार्केट में मंगलवार को भी Gold Price में बड़ी गिरावट आई है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते कारोबारी दिन 24 कैरेट सोने का भाव 1,00,201 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन मार्केट में कारोबार बंद होने पर ये टूटकर 1 लाख रुपये के नीचे आकर 99,957 रुपये पर क्लोज हुआ.

सोमवार को 244 रुपये टूटने के बाद आज मंगलवार को जब ट्रेड ओपन हुई, तो फिर सोना फिसल गया और खबर लिखे जाने तक 24 Karat Gold का भाव गिरकर 99,549 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा अन्य क्वालिटी के गोल्ड प्राइस पर नजर डालें, तो 22 कैरेट गोल्ड 99,150 रुपये प्रति 10 ग्राम, 20 कैरेट का दाम 91,187 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड प्राइस 74,662 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया.

