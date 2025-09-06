PM मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हुई बात, यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के प्रयासों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की. दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X हैंडल से एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी.

उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा और सकारात्मक मूल्यांकन किया. हमने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी.'

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से भी हुई थी PM मोदी की बात

दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यह टेलीफोनिक वार्ता, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दो दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच तीन से अधिक वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त कराने और शांति की राह बनाने के लिए दबाव बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है.

Had a very good conversation with President Macron. We reviewed and positively assessed the progress in bilateral cooperation in various areas. Exchanged views on international and regional issues, including efforts for bringing an early end to the conflict in Ukraine. The… — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025

वॉन डेर लेयेन ने कहा था, 'हम राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का हार्दिक स्वागत करते हैं. यूक्रेन में रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह बनाने में मदद करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है.' बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की दोनों के साथ निरंतर संपर्क में हैं. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे घातक युद्ध को समाप्त करने के लिए बार-बार बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है.

जेलेंस्की और पुतिन के लगातार संपर्क में हैं PM मोदी

पिछले महीने चीन के तिआनजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. चीन दौरे पहले उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से टेलीफोनिक वार्ता में यूक्रेन में युद्ध और शांति की संभावनाओं पर बात की थी. पीएम मोदी के साथ इस बातचीत के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत एससीओ समिट के दौरान 'रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत' देने के लिए तैयार है.

प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच गत अगस्त में यह दूसरी टेलीफोनिक बातचीत थी. इससे पहले 11 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच ऐसी ही बातचीत हुई थी, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मौजूदा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नई दिल्ली के दृढ़ और निरंतर रुख की पुष्टि की थी. पीएम मोदी ने इससे पहले हुई एक बातचीत में भी पुतिन को यही संदेश दोहराया था.

