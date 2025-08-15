scorecardresearch
 

Feedback

'10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर काम पर जारी... 10 गुना बढ़ेगी देश की परमाणु क्षमता', लाल किले से बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक की ताकत से कई देश शिखर तक पहुंचे हैं और भारत भी अब ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही नेशनल डीप वाटर मिशन शुरू होगा, जिससे समुद्र में छिपे गैस और तेल के भंडार खोजे जाएंगे. साथ ही, ऑपरेशन गगनयान की तैयारियां तेज हैं और स्पेस सेक्टर में भारत अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की ओर बढ़ रहा है.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने कहा कि हम परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाएंगे. (Photo: Screengrab)
पीएम मोदी ने कहा कि हम परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाएंगे. (Photo: Screengrab)

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है. उन्होंने कहा कि 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम जारी है और आने वाले समय में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना तक बढ़ाई जाएगी. पीएम मोदी ने बताया कि इस सेक्टर में अब निजी क्षेत्र के लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं.

'सेमीकंडक्टर निर्माण का विचार आया था लेकिन...'

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण का विचार भारत में 50-60 साल पहले आया था, लेकिन फाइलें अटक गईं, लटक गईं और भटक गईं. '50 साल पहले की सेमीकंडक्टर फाइल दबा दी गई थी. लेकिन अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में उतरेगा. छह यूनिट तैयार हो चुकी हैं और चार और प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है. इस साल के अंत तक भारत में बने और भारत के लोगों द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगे.'

सम्बंधित ख़बरें

IndianMade Semiconductor Chips By End Of Year
'अटक गईं, लटक गईं, भटक गईं थी 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर की फाइल्स', लाल किले से बोले PM मोदी 
लाल क़िले की प्राचीर से PM मोदी की स्पीच
'भारत में बने फाइटर जेट के इंजन...', लाल किले से PM मोदी ने दिया 'मेड इन इंडिया' का नया टागरेट 
PM Modi
आज ही से लागू होगी नौजवानों के लिए एक लाख करोड़ की रोजगार योजना, लाल किले से PM मोदी का ऐलान 
Indias Energy Revolution: Achieving the 2030 Goal by 2025!
'भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा', देखें पीएम मोदी का संकल्प  
Modi on GST
'कम होगी महंगाई, घटेंगी GST की दरें... इस दिवाली मिलेगा बड़ा तोहफा' PM मोदी का बड़ा ऐलान 

ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए कई देशों पर निर्भर हैं, जिस पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. 'हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना है. पिछले 11 साल में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है.'

Advertisement

'भारत अब समुद्र मंथन की दिशा में बढ़ रहा है'

प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक की ताकत से कई देश शिखर तक पहुंचे हैं और भारत भी अब ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जल्द ही नेशनल डीप वाटर मिशन शुरू होगा, जिससे समुद्र में छिपे गैस और तेल के भंडार खोजे जाएंगे. साथ ही, ऑपरेशन गगनयान की तैयारियां तेज हैं और स्पेस सेक्टर में भारत अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की ओर बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने देश के युवाओं, इंजीनियरों और पेशेवरों से आह्वान किया, 'क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन नहीं हो सकता? होना चाहिए. लड़ाकू विमानों के लिए अपना इंजन बनाना जरूरी है.'

'एक-एक पल की कीमत है'

आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मुद्रा योजना से लोन लेकर कारोबार कर रहे हैं और सरकार नियमों में बदलाव कर रही है ताकि उद्यमिता को बढ़ावा मिले. उन्होंने 2047 को लक्ष्य बताते हुए कहा, 'एक-एक पल की कीमत है. हम एक भी पल गंवाना नहीं चाहते. यह आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और संकल्प के लिए समर्पित होने का समय है. जब सरकार और मैं आपके साथ हूं, तो हम नया इतिहास रच सकते हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया हमारे MSME सेक्टर की ताकत को मानती है. 'हमें विश्व बाजार में अपनी क्षमता का लोहा मनवाना है और क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को छूना है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement