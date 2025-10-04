scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी आज युवाओं के साथ करेंगे 'संवाद', बिहार को 62,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की युवा-केंद्रित विभिन्न पहलों का अनावरण करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इसे युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जो शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा देगी.

Advertisement
X
पीएम मोदी आज करेंगे युवा संवाद. (Photo: PTI)
पीएम मोदी आज करेंगे युवा संवाद. (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के युवाओं के साथ 'युवा संवाद' कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली जुड़ेंगे. इस दौरान वे 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और सौगात देंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे. ये आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के युवाओं के साथ 'युवा संवाद' कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली मुखातिब होंगे. इस दौरान वह 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और सौगात देंगे. इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे.

इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ ने कहा कि इस पहल को युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है, जिससे शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Modi Trump
'भारत शांति के साथ है...', गाजा पर ट्रंप के पीस प्लान का PM मोदी ने किया खुलकर समर्थन 
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी (Photo: PTI)
PM मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, देंगे 62 हजार करोड़ की सौगात 
Putin, Modi
ट्रंप की धौंस नहीं चलेगी! भारत से बिजनेस पार्टनरशिप की बड़ी प्लानिंग कर रहे पुतिन 
PM Modi
'मोदी से कुछ सीखें यूरोप के नेता', मुरीद हुए डच सेमीकंडक्टर कंपनी के अफसर 
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत आएंगे और पीएम मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे. (File Photo: AP)
पुतिन ने कंफर्म किया भारत दौरा, दिसंबर के पहले हफ्ते में आएंगे दिल्ली 

PM- सेतु योजना की होगी शुरुआत

पीएमओ ने कहा कि 'युवा संवाद' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम- सेतु योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय और सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ होगा. ये योजनाएं बिहार के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके कौशल विकास पर केंद्रित हैं.

Advertisement

इस योजना में 1,000 सरकारी आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं.

विकास परियोजनाओं का उद्घाटना और शिलान्यास

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं बिहार में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में प्रगति को गति देंगी. इन योजनाओं से न केवल राज्य के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि बिहार के समग्र विकास को भी बल मिलेगा.

प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेडों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से सुसज्जित क्लस्टरों का निर्माण होगा.

बयान में कहा गया है कि योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा में आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. वह 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे.

जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय

इसके अलावा पीएम मोदी जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है.

Advertisement

उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाते हुए, वह पीएम-यूएसएचए (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत बिहार के चार विश्वविद्यालयों अर्थात् पटना विश्वविद्यालय, मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, छपरा में जय प्रकाश विश्वविद्यालय और पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे.

NIT पटना का बिहटा कैंपस राष्ट्र को समर्पित

इन परियोजनाओं के लिए कुल 160 करोड़ रुपये का आवंटन है, जिनसे 27,000 से अधिक छात्रों को आधुनिक शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, उन्नत प्रयोगशालाएं, छात्रावास और बहु-विषयक शिक्षण से लाभ होगा. 

मोदी एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. 6,500 छात्रों की क्षमता वाले इस कैंपस में उन्नत सुविधाएं हैं, जिनमें 5G यूज़ केस लैब, इसरो के सहयोग से स्थापित क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र और इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर शामिल हैं जो पहले ही नौ स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान कर चुका है.

रोजगार और छात्रवृत्ति वितरण

वह बिहार सरकार में 4,000 से अधिक नव-भर्ती उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे. साथ ही, मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के 25 लाख छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी करेंगे.

Advertisement

कौशल दीक्षांत समारोह

इस कार्यक्रम में कौशल दीक्षांत समारोह, राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह का चौथा संस्करण भी शामिल होगा, जहाँ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 46 अखिल भारतीय टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा. ये पहल भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने वाली हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement