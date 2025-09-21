'कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू हो रहा...', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि की पूर्व संध्या पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया. जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, 'कल से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं. नवरात्रि के पहले दिन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश बड़ा कदम उठाने जा रहा है. कल सूर्योदय के साथ ही देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है.'

उन्होंने कहा, 'इस जीएसटी रिफॉर्म्स से हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और उद्यमी सभी को फायदा होगा. त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी. मैं देश को जीएसटी रिफॉर्म्स की बधाई देता हूं. ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई गति देंगे. कारोबार को भी बूस्टर डोज मिलेगा. नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश के हर राज्य को विकास की दौड़ में विकास का साथी बनाएंगे.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार न केवल परिवारों पर बोझ को हल्का करेंगे, बल्कि इंवेस्टमेंट के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे, जहां उद्यमी निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे. उन्होंने कहा कि इस रिफॉर्म का मूल उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को सरल बनाना है. जीएसटी काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया था. एक 40 प्रतिशत का तीसरा जीएसटी स्लैब भी है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं जैसे- तंबाकू उत्पादों को रखा गया है.

नए जीएसटी रेट 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो रहे हैं. पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे. जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है. पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत के दायरे में आ जाएंगी, जबकि पहले 28 प्रतिशत के दायरे में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी.

