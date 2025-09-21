scorecardresearch
 

भारतीयों के बचेंगे 2.5 लाख करोड़ रुपये... पीएम मोदी ने बताया टैक्स सुधारों को क्यों कहा जा रहा 'बचत उत्सव'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई जीएसटी रिफॉर्म्स को बचत उत्सव बताया और कहा कि इनसे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. उन्होंने MSMEs के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं, उन्हें देश में ही बनाना चाहिए.

पीएम मोदी ने न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर देश को संबोधित किया. (Photo: ITG)
पीएम मोदी ने न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर देश को संबोधित किया. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने कल से लागू होने वाले न्यू जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को जीएसटी बचत उत्सव बताया. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई-बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है. वो जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं. बहुत सी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि हम नागरिक देवो भव: के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जेनेरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है. अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी. तभी तो मैं कहा रहा हूं कि यह बचत उत्सव है. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे MSMEs यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटिर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है. जो हम देश में ही बना सकते हैं वो हमें देश में ही बनाना चाहिए. 

