PM Modi On GST Reform: 'अब 99% चीजें 5 फीसदी से भी कम GST के दायरे में...', PM मोदी ने बताया त्योहारों पर कैसे होगा मुंह मीठा

PM Modi ने जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात करते हुए कहा कि कल 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही देश के लोगों की खुशियां बढ़ने वाली हैं. उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले देशवासियों का मुंह मीठा होगा.

जीएसटी रिफॉर्म का हर किसी को मिलेगा फायदा (File Photo)
जीएसटी रिफॉर्म का हर किसी को मिलेगा फायदा (File Photo)

कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी सुधार (GST Reforms) लागू होने जा रहे हैं, इसके तहत 12-28% के टैक्स स्लैब खत्म होंगे और सिर्फ 5-18% के स्लैब ही होंगे. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जीएसटी रिफॉर्म के फायदे बताते हुए रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से 99 फीसदी सामान अब 5 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगे और ये सस्ते हो जाएंगे. इससे आपकी बचत बढ़ेगी और अपनी पसंद की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे. देश के गरीब, मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाओं को बड़ा फायदा होगा. 

कल से GST बचत उत्सव शुरू

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है. पर्व के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण व बड़ा कदम उठाने जा रहा है. 22 सितंबर से सूर्योदय के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे और देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत होगी. इस बदलाव से आपकी बचत बढ़ेगी और अपनी पसंद की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे.

उन्होंने कहा नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से देश के गरीब-मिडिल क्लास से लेकर युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी-उद्यमी सभी को इसका बड़ा फायदा होगा और त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी. ये बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई गति देंगे. ये जहां लोगों के लिए जरूरी चीजों को खरीदने में राहत देने वाले साबित होंगे, तो कारोबार को आसान और निवेश को आकर्षक बनाएंगे. इसके साथ ही हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे. 

रोजमर्रा के 99% सामान होंगे सस्ते

देश में जीएसटी स्लैब और रेट्स में बदलाव होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब 5% और 18% के सिर्फ दो जीएसटी स्लैब ही रहेंगे और 12 व 28 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान इन्हीं दो कैटेगरी में आएंगे, जिससे ये सस्ते हो जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती होंगे, तो खाने-पीने की चीजों से लेकरदवाइओं समेत कई जरूरी सामान या तो टैक्स फ्री होंगी, या फिर सिर्फ 5% टैक्स ही देना होगा.

उन्होंने कहा कि 99% चीजें जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि ये 5 फीसदी के दायरे में आ जाएंगी. उन्होंने इस बदलाव को गरीबों, मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास के लिए एक तरह से डबल बोनांजा बताया है. 

पहले कई टैक्स के जाल में फंसा था देश  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू होने के बाद देश में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी की ओर कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी. इससे पहले देश की जनता से लेकर व्यापारी तक सेल्स टैक्स से लेकर एक्साइज टैक्स तक अलग-अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे. अब GST में बड़ा नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म कल नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने जा रहा है. 

