लड़की बोली- मेरे पीछे खड़े आदमी को तस्वीर से हटाओ! हुई वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ दिलचस्प चीजें वायरल होती रहती हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी कुछ वायरल हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है. जैसे इस बार हर्षिता नाम की ट्विटर यूजर की एक तस्वीर वायरल हो गई है. उसकी तस्वीर पर मीम की बौछार हो रही है. यूजर्स हर्षिता की तरह-तरह की क्रिएटिव फोटो लोग ट्वीट कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी...

दरअसल, इसकी शुरुआत तब हुई जब यूजर हर्षिता (@harshitasaratka) ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की. इस तस्वीर में वह Subway Outlet में सैंडविच खाते दिख रही हैं. उनके ठीक पीछे हेलमेट पहने एक शख्स खड़ा है.

can someone pls remove that guy in the background and let me enjoy my sub??? 😭 pic.twitter.com/KGJ6EsxNAg