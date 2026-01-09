'...तुम टक्कर मारकर भागना मैं हीरो बनकर बचा लूंगा', लड़की को इंप्रेस करने के लिए करा दिया उसका एक्सिडेंट

केरल के पथानमथिट्टा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने एक युवती और उसके परिवार को प्रभावित करने के लिए सड़क दुर्घटना का नाटक रच डाला. युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरी घटना की साजिश रची, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी की पहचान रंजीत के रूप में हुई है, जबकि उसके सहयोगी का नाम अजास है. दोनों ही कोन्नी, पथानमथिट्टा के निवासी हैं. यह घटना 23 दिसंबर को शाम करीब 5:30 बजे हुई. युवती अडूर से कोचिंग क्लास खत्म कर स्कूटर से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक कार कुछ दूरी तक उसका पीछा करती रही और फिर जानबूझकर उसके स्कूटर को टक्कर मार दी.

कार चला रहा अजास हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया. कुछ ही पलों बाद रंजीत दूसरी कार से वहां पहुंचा और घायल युवती को बचाने का नाटक करने लगा. उसने स्थानीय लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह युवती का पति है. इसी बहाने वह उसे इलाज के लिए तिरुवल्ला के एक अस्पताल ले गया.

शुरुआत में युवती और उसके परिवार को रंजीत की 'बहादुरी' पर कोई शक नहीं हुआ. हालांकि, कुछ दिनों बाद युवती को रंजीत की असामान्य रूप से समय पर मौजूदगी पर संदेह हुआ. उसने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और रंजीत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की. जांच में यह साफ हो गया कि यह हादसा पूरी तरह से योजनाबद्ध था और इसका मकसद युवती के माता-पिता की सहानुभूति और भरोसा हासिल करना था.

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

