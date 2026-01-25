पद्म पुरस्कार 2026: इस साल इन नायकों को मिलेगा सम्मान, देखें पूरी लिस्ट

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो गई है और इसे लेकर एक शुरुआती सूची भी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, यह प्रारंभिक सूची ऐसे नायकों की है, जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की तैयारी है. हालांकि पूरी और आधिकारिक सूची सरकार की ओर से शाम को जारी की जाएगी.

सूत्रों के अनुसार, इस शुरुआती सूची में साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़े कई नाम शामिल हैं. इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के. पाजनिवेल जैसे नाम शामिल हैं.

सूची में शामिल ये प्रमुख नाम

सूत्रों के मुताबिक, पद्म श्री 2026 के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें तमिलनाडु से डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती, महाराष्ट्र से डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉ. कुमारस्वामी थंगराज और जम्मू-कश्मीर से डॉ. पद्मा गुरमेट शामिल हैं. पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी और अंतिम सूची भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शाम को जारी की जाएगी.

यहां देखें पूरी लिस्ट:

अंके गौड़ा

आर्मिडा फर्नांडिस

भगवान दास रायकवार

भिकल्या लाडक्या ढिंडा

बृजलाल भट्ट

बुधरी ताती

चरण हेम्ब्रम

चिरंजी लाल यादव

धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या

गफरुद्दीन मेवाती जोगी

हैली वार

इंदरजीत सिंह सिद्धू

के. पाजनिवेल

कैलाश चंद्र पंत

खेम राज सुंद्रियाल

कोल्लक्कायिल देवकी अम्मा जी

कुमारस्वामी थंगराज

महेंद्र कुमार मिश्रा

मीर हाजीभाई कासंभाई

मोहन नगर

नरेश चंद्र देव वर्मा

निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला

नूरुद्दीन अहमद

ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथन

पद्मा गुरमेट

पोखिला लेकथेपी

पुन्नियामूर्ति नटेसन

आर. कृष्णन

रघुपत सिंह

रघुवीर तुकाराम खेड़कर

राजस्थापति कालीअप्पा गौंडर

रामा रेड्डी मामिडी

रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले

एस. जी. सुशीला अम्मा

सांग्युसांग एस. पोंगेनर

शफी शौक

श्रीरंग देवबा लाड

श्याम सुंदर

सिमांचल पात्रो

सुरेश हनगावड़ी

तगा राम भील

तेची गुबिन

तिरुवारूर भक्तवत्सलम

विश्व बंधु

युमनाम जात्रा सिंह

गणतंत्र दिवस पर होती है पद्म पुरस्‍कार की घोषणा

पद्म पुरस्‍कार, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं. वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है. इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है. पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं. जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं. चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं.

