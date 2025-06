ऑपरेशन सिंदूर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पुणे स्टूडेंट का कॉलेज से न‍िष्कासन नेचुरल जस्ट‍िस के ख‍िलाफ, दी राहत

जस्टिस एमएस करनिक और एनआर बोर्कर की बेंच ने देखा कि कॉलेज ने छात्रा का निष्कासन का आदेश देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था. 19 साल की यह छात्रा, जो सिन्हगड एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में चौथे सेमेस्टर की इंजीनियरिंग की छात्रा है, उसे 9 मई को गिरफ्तार होने के बाद निष्कासित कर दिया गया था, जिसके लिए उसकी सोशल मीडिया पोस्ट जिम्मेदार थी.

The Bombay high court set aside the order of rustication of a student from Pune for her social media post on Operation Sindoor