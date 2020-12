बंगाल: विरोध-प्रदर्शन में BJP कार्यकर्ता की मौत, दिलीप घोष ने लगाया ये आरोप

पश्चिम बंगाल में आज एक भाजपा समर्थक की मौत हो गई है. राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर बंगाल में इसकी मौत हुई है. दरअसल, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था इस दौरान पत्थबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दावा किया है कि पुलिस फायरिंग में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई.

मामले के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम बंगास पुलिस ने कहा कि आज सिलीगुड़ी में एक राजनीतिक दल के समर्थकों द्वारा उनके विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान हिंसक गतिविधियां की गईं. पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आगजनी, ईंट-बल्लेबाजी, गोलीबारी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.

भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सुर्या ने ट्वीट कर कहा कि हमारे BJYM karyakartas स्टील के बने होते हैं. आप हमें नहीं तोड़ सकते आप हमारे संकल्प को हिला नहीं सकते. ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो पर पोस्ट की है.

Our BJYM karyakartas are made of steel.



You can’t break us. You can’t shake our resolve.



Friends, just see how many tear gas shells are shot here! pic.twitter.com/GwiA2od4xJ