ओणम का मुख्य पर्व आज, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई

केरल में ओणम का मुख्य पर्व आज मनाया जा रहा है. उल्लास के साथ मनाए जा रहे ओणम के मुख्य पर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पॉजिटिविटी, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्योहार ओणम के खास अवसर पर शुभकामनाएं. पीएम ने ओणम के अवसर पर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है.

Best wishes on the special occasion of Onam, a festival associated with positivity, vibrancy, brotherhood and harmony. I pray for everyone's good health and wellbeing.