'संसाधन और हथियार हों, पर मनोबल न हो तो...', NSA अजित डोभाल ने युवाओं को समझाई नेतृत्व की ताकत

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने युवाओं को राष्ट्र की इच्छाशक्ति और नेतृत्व की ताकत का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति को बढ़ाया जा सकता है और वही इच्छाशक्ति आगे चलकर राष्ट्रीय शक्ति बनती है. डोभाल ने कहा कि युद्ध असल में किसी राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं. उन्होंने कहा, 'युद्ध किसी को मारने या विनाश का आनंद लेने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं ताकि वह दूसरे की शर्तों पर झुक जाए.'

उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि कुछ देश अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना चाहते हैं. यदि कोई देश इतना शक्तिशाली हो कि उसका कोई विरोध न कर सके, तो वह हमेशा स्वतंत्र बना रहता है. लेकिन यदि किसी देश के पास संसाधन और हथियार तो हों, पर मनोबल न हो, तो सब कुछ बेकार हो जाता है. इसके लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है. अजित डोभाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश आज सौभाग्यशाली है कि उसके पास ऐसा नेतृत्व है, जिसने बीते 10 वर्षों में भारत को प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रतिबद्धता, मेहनत और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है.

उन्होंने कहा कि भारत की आजादी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई है, जिसमें पीढ़ियों तक भारतीयों को अपमान, विनाश और भारी नुकसान झेलना पड़ा. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इतिहास से प्रेरणा लें, उससे शक्ति प्राप्त करें और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों पर आधारित एक सशक्त और महान भारत के निर्माण के लिए काम करें. अजित डोभाल ने कहा, 'आज का स्वतंत्र भारत हमेशा इतना स्वतंत्र नहीं था जितना आज दिखाई देता है. हमारे पूर्वजों ने इसके लिए असाधारण बलिदान दिए. उन्होंने गहरे अपमान और बेबसी के दौर झेले. कई लोगों को फांसी पर चढ़ना पड़ा. हमारे गांव जला दिए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया और हमारे मंदिरों को लूटा गया, जबकि हम मूक दर्शक बने रहे.'

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आगे कहा, 'यह इतिहास आज के हर भारतीय युवा के सामने एक चुनौती रखता है, जिसके भीतर इस देश के लिए आग होनी चाहिए. बदला शब्द भले आदर्श न लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली ताकत है. हमें अपने इतिहास का बदला लेना है और इस देश को वहां तक वापस ले जाना है, जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें.' डोभाल ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता अत्यंत विकसित और शांतिपूर्ण थी. उन्होंने कहा कि हमने कभी दूसरों के मंदिर नहीं तोड़े, न ही कहीं लूटपाट की और न ही किसी देश या विदेशी लोगों पर हमला किया. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अतीत में सुरक्षा खतरों को न समझ पाने की भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी.

उन्होंने कहा कि इतिहास ने हमें तब सबक सिखाया जब हम इन खतरों के प्रति उदासीन रहे. अजित डोभाल ने युवाओं से सवाल करते हुए कहा, 'क्या हमने वह सबक सीखा? क्या हम उसे याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल गईं, तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी.' गौरतलब है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 शनिवार से शुरू हो गया है और यह 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का पहला संस्करण जनवरी 2025 में भारत मंडपम में आयोजित हुआ था.

