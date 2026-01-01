Delhi NCR Weather LIVE: साल बदला लेकिन नहीं बदली दिल्ली की हवा... नए साल के दिन AQI 'बहुत खराब', हल्की बारिश की उम्मीद

Delhi Weather Updates LIVE: नए साल 2026 का आगाज हो गया है लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा में तब्दीली नहीं आई है. राष्ट्रीय राजधानी की हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 382 का AQI रिकॉर्ड किया, क्योंकि दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर जारी रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, और कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.
पूर्वानुमान में सुबह के वक्त कई जगहों पर हल्के कोहरे और कुछ जगहों पर घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है. 2025 के आखिरी दिन अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से 6.2 डिग्री कम है.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
दिल्ली में बुधवार को छह साल में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जिससे 2025 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई, क्योंकि अधिकतम तापमान गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस हो गया.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डेटा से पता चला है कि पिछली बार शहर में इससे कम अधिकतम तापमान 31 दिसंबर 2019 को रिकॉर्ड किया गया था, जब दिन का अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.
बुधवार को अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 6.2 डिग्री कम था, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था, जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से करीब 0.4 डिग्री कम था.
इंडिगो ने गुरुवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को गुवाहाटी में लगातार कोहरे के कारण संभावित देरी के बारे में चेतावनी दी है, जिससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन धीमा हो गया है. अपने स्टेटमेंट में एयरलाइन ने कहा कि गुवाहाटी से आने-जाने वाली फ्लाइट्स, साथ ही उसके नेटवर्क के कुछ रूट्स पर भी थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि क्रू खराब मौसम की स्थिति में काम कर रहे हैं.
इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें.