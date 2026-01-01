Delhi NCR Weather LIVE: साल बदला लेकिन नहीं बदली दिल्ली की हवा... नए साल के दिन AQI 'बहुत खराब', हल्की बारिश की उम्मीद

Delhi Weather Updates LIVE: नए साल 2026 का आगाज हो गया है लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा में तब्दीली नहीं आई है. राष्ट्रीय राजधानी की हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 382 का AQI रिकॉर्ड किया, क्योंकि दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर जारी रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, और कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.

पूर्वानुमान में सुबह के वक्त कई जगहों पर हल्के कोहरे और कुछ जगहों पर घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है. 2025 के आखिरी दिन अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से 6.2 डिग्री कम है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

