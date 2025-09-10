scorecardresearch
 

Feedback

'हम नेचुरल पार्टनर, बातचीत से काफी उम्मीदें...', ट्रंप के 'सबसे अच्छे' दोस्त वाले पोस्ट पर PM मोदी का जवाब

भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदे जाने की वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया था.

Advertisement
X
ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का जवाब (Photo: PTI)
ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का जवाब (Photo: PTI)

रूस के तेल और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है. 

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं. मुझे यकीन है कि हमारी ट्रेड बातचीत से भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे. हमारी टीमें जल्द से जल्द इस दिशा में चर्चा करने पर काम कर रही है. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने को लेकर भी आशान्वित हूं. हम दोनों देशों के लोगों के लिए सुनहरे और अधिक समृद्ध भविष्य बनाने की दिशआ में काम करेंगे. 

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा था कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा.

Advertisement

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले शनिवार को भी ट्रंप ने अमेरिका और भारत संबंधों को 'खास' बताते हुए पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया था. ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल जो वह कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका का संबंध बहुत खास है. चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी हमारे बीच थोड़े मतभेद हो जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Manipur governor
पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी विधायकों से मिले मणिपुर के राज्यपाल, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा 
Modi Trump
ट्रंप को फिर आई भारत की याद... PM मोदी को बताया 'सबसे अच्छा दोस्त', बोले- सफल होगी ट्रेड पर बातचीत 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 10 सितंबर, बुधवार की अहम खबरें 
PM Modi
जन्मदिन पर MP को बड़ी सौगात देंगे PM मोदी, धार में करेंगे पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन 
The pain of Punjabs farmers, PM listened; allegations of corruption in compensation.
पंजाब के किसानों से मिले PM मोदी, देखें सुनील जाखड़ ने क्या कहा? 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement