'हम नेचुरल पार्टनर, बातचीत से काफी उम्मीदें...', ट्रंप के 'सबसे अच्छे' दोस्त वाले पोस्ट पर PM मोदी का जवाब

रूस के तेल और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं. मुझे यकीन है कि हमारी ट्रेड बातचीत से भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे. हमारी टीमें जल्द से जल्द इस दिशा में चर्चा करने पर काम कर रही है. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने को लेकर भी आशान्वित हूं. हम दोनों देशों के लोगों के लिए सुनहरे और अधिक समृद्ध भविष्य बनाने की दिशआ में काम करेंगे.

India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा था कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले शनिवार को भी ट्रंप ने अमेरिका और भारत संबंधों को 'खास' बताते हुए पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया था. ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल जो वह कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका का संबंध बहुत खास है. चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी हमारे बीच थोड़े मतभेद हो जाते हैं.

