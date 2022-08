आजादी महोत्सव पर हेल्थ सेक्टर के लिए ये अहम ऐलान कर सकते हैं PM मोदी

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए स्वंत्रता दिवस पर पीएम मोदी लाल किले से कुछ अहम ऐलान कर सकते हैं. इनमें 'Heal in India और 'Heal from India' जैसे योजनाएं शामिल हैं. Heal in India मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का एक प्रयास है जबकि Heal from India भारतीय स्वास्थ्यकर्मियों को अन्य देशों में सेवाओं के लिए एक संसाधन के तौर पर है.



2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का रोडमैप भी घोषित हो सकता है. नेशनल हेल्थ मिशन का नाम बदलकर पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन किया जा सकता है और इसमें आयु्ष्मान भारत से जुड़े सभी मिशन और योजनाओं को एक साथ लाया जा सकता है.