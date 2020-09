राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज होगा सम्मेलन, PM मोदी करेंगे संबोधित

मोदी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर चुकी है. अब सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने वाले हैं. इसमें पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन भी देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, '7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर राष्ट्रपति, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक सम्मेलन में शामिल रहूंगा. इस सम्मेलन से होने वाला उद्धार भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा.'

