मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर मुंबई पहुंचीं हरनाज कौर संधू, हुआ ग्रैंड वेलकम

मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर विजेता हरनाज कौर संधू बुधवार देर रात मुंबई पहुंचीं. यहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया. इस दौरान उनके करीबियों के साथ-साथ मुंबई पुलिस के भी अधिकारियों ने भी फोटो क्लिक कराए. हाथ में तिरंगा झंडा थामे मिस यूनिवर्स ने सभी स्वागतकर्ताओं का धन्यवाद किया.

मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर चडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने ब्यूटी पेजेंट की रेस में भारत की शान बढ़ाई है. 21 साल के लंबे समय के बाद भारत को ये खिताब मिला है.

#WATCH Miss Universe 2021 winner Harnaaz Kaur Sandhu arrives in Mumbai after winning the pageant pic.twitter.com/H1Eh0A1mtY