scorecardresearch
 

Feedback

करूर भगदड़ में 40 मौतों का जिम्मेदार कौन? पावर कट पर घिरी तमिलनाडु सरकार की आई सफाई

तमिलनाडु के करूर में थलपति विजय की रैली के दौरान भगदड़ में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जबकि 60 से ज्यादा घायल हैं. अब बिजली कटौती को लेकर विवाद छिड़ गया है. राज्य सरकार ने बिजली कटौती के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लाइट मंद होना जेनरेटर की समस्या थी और कोई बिजली कटौती नहीं हुई थी.

Advertisement
X
चश्मदीदों और विजय की पार्टी ने आधे घंटे की बिजली कटौती का दावा किया था जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है. (Photo: PTI)
चश्मदीदों और विजय की पार्टी ने आधे घंटे की बिजली कटौती का दावा किया था जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है. (Photo: PTI)

तमिलनाडु के करूर में एक्टर थलपति विजय की रैली के दौरान शनिवार को हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है. 60 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कम से कम दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. इसे हाल के वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदियों में से एक माना जा रहा है.

इस बीच बिजली कटौती को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. पीड़ितों और विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) का आरोप है कि शनिवार शाम 7 से 7:30 बजे के बीच विजय के आने पर करीब आधे घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे अफरातफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बनी.

सरकार ने खारिज किया बिजली कटौती का दावा
 
अब राज्य सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है. तमिलनाडु की फैक्ट-चेक टीम ने करूर कलेक्टर और एडीजीपी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'कार्यक्रम में बिजली कटौती नहीं हुई. हालांकि TVK ने बिजली सप्लाई रोकने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. थोड़ी देर के लिए जो लाइट मंद हुईं, वह पार्टी की ओर से लगाए गए जेनरेटर की समस्या थी.' 

Advertisement

विजय की पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग

सम्बंधित ख़बरें

Police on Vijay Karur rally stampede
सवाल, सियासत, 40 मौतें और मुआवजा... करूर भगदड़ पर 10 Updates 
Tamil Nadu Tragedy: Organizer Negligence, Government Failure
'DMK सरकार पूरी तरह विफल', तमिलनाडु भगदड़ पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह  
Govt authorities asked TVK Vijay to not visit Karur govt hospital
तमिलनाडु में भगदड़ से तनाव, प्रशासन ने विजय को करूर अस्पताल जाने से रोका, लॉ एंड ऑर्डर का दिया हवाला 
Police_Statement_Kurur_Stampede
Kurur Stampede : पुलिस ने खारिज किए Vijay की पार्टी के दावे 
Victims were rushed to hospital in ambulances after a stampede broke out during TVK chief Vijay's rally in Karur
'करूर भगदड़ के रेस्क्यू में लगीं एम्बुलेंस पर TVK वर्कर्स ने किया था हमला', कंपनी के मालिक का दावा 

सरकार का कहना है कि भीड़ को खतरनाक जगहों से हटाने के लिए थोड़े समय के लिए बिजली रोकी गई थी, लेकिन विजय के आने के बाद कोई कटौती नहीं हुई. हादसे के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं. TVK ने सीबीआई जांच की मांग की है और इसे साजिश बताया है. 

वहीं बीजेपी ने डीएमके सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. इस बीच विजय के करीबी सहयोगियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की है. तमिलनाडु सरकार ने घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है, जिसने पीड़ित परिवारों से बातचीत शुरू कर दी है और अस्पताल का दौरा भी किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement