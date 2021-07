दिल्ली: नितिन गडकरी से मिलीं ममता बनर्जी, बोलीं- बंगाल के लिए कई प्रोजेक्ट पर बात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का दिल्ली दौरा जारी है. गुरुवार को ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस अहम मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि उन्होंने बंगाल में जारी रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की है.



ममता बनर्जी ने कहा कि हमने नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) जी के साथ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर चर्चा की है. इलेक्ट्रिक बस, ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्टविटी को लेकर भी बात हुई है.



बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोलकाता के लिए फ्लाईओवर की मांग की है, चीफ सेक्रेटरी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसे में उनके साथ मीटिंग फिक्स करवाई जा रही है.

Today, @MamataOfficial met with Shri @nitin_gadkari to discuss several key projects related to roads and transport in the state of West Bengal. pic.twitter.com/yJk6uYN7zW