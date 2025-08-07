धर्म छुपाकर फंसाया, बेंगलुरु ले जाने की थी साजिश! अगरतला में मानव तस्करी की कोशिश नाकाम

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की के साथ भागने की कोशिश कर रहे युवक को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी युवक की पहचान पश्चिम त्रिपुरा जिले के इंद्रानगर निवासी 23 वर्षीय अंसार अली के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, अंसार पिछले तीन वर्षों से लड़की के साथ रिश्ते में था. बुधवार को नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शुक्रवार को जब अंसार लड़की को लेकर बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था, तब स्टेशन पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया और तुरंत महिला थाना पुलिस को सूचना दी.

पूर्व अगरतला महिला थाना की प्रभारी अधिकारी सुकांतला देबबर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया. पूछताछ के बाद नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया. लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन्हें युवक के धर्म की जानकारी नहीं थी.

उन्होंने आशंका जताई कि अंसार ने उनकी बेटी को बहलाकर फुसलाया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया और फिर अपहरण की कोशिश की. पुलिस ने युवक के खिलाफ बलात्कार और मानव तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

