Indian Railways Train Cancelled: भारतीय रेलवे के ईस्‍टर्न रेलवे डिवीज़न ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में सभी लोकल, सब-अर्बन और EMU ट्रेनें अगले आदेश तक के लिए निरस्‍त रहेंगी. हालांकि, लंबी दूरी की गाड़‍ियां, स्‍पेशल ट्रेन, मेल/एक्‍सप्रेस, पार्सल तथा फ्राइट ट्रेनें चलनी जारी रहेंगी. राज्‍य में 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान भीड़भाड़ को कम करने के लिए लोकल ट्रांस्‍पोर्ट सस्‍पेंड रखने का फैसला किया गया है. लोकल ट्रेनें अगले आदेश तक के लिए निरस्‍त की गई हैं.

LOCAL & SUBURBAN TRAIN SERVICES TO REMAIN SUSPENDED IN WEST BENGAL

• However, services of long distance special trains will continue pic.twitter.com/Tt9tkYsTyp