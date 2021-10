LIVE News Today: UP में ओमप्रकाश राजभर BJP से गठबंधन को तैयार, मगर रखी ये शर्तें

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि यह नया न्यायशास्त्र है. कि ड्रग्स लेने, रखने का प्रमाण नहीं मिला. लेकिन जबतक बेगुनाह साबित नहीं होगा तबतक दोषी माना जाएगा. लखीमपुर खीरी (आशीष मिश्रा) से ध्यान सफलतापूर्वक हटाया गया.

Aryan Khan

Narcotics Control Bureau investigation



New Jurisprudence:



No evidence of :

consumption

possession



Guilty till proven innocent



Attention successfully diverted from Ashish 𝐌𝐢𝐬𝐡𝐫𝐚 ( Lakhimpur Kheri )