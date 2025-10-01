scorecardresearch
 

लेह में हालात सामान्य, LG बोले- किसी भी मसले का हल सिर्फ बातचीत से संभव, राहुल गांधी पर भी साधा न‍िशाना

लेह में 24 सितंबर की हिंसा के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है. उपराज्यपाल कवींदर गुप्ता ने कहा कि किसी भी मसले का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही संभव है. उन्होंने हिंसा पर दुख जताया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है. प्रशासन ने लद्दाख में दुकानों और स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है.

लद्दाख में दुकानों और स्कूलों को मिली राहत, मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद
लद्दाख में दुकानों और स्कूलों को मिली राहत, मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद

लेह में 24 सितंबर की हिंसा के बाद लद्दाख में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. उपराज्यपाल कवींदर गुप्ता ने लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत में शामिल होने की अपील की है. प्रशासन ने दुकानों और स्कूलों को खोलने की अनुमति दी, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं और सार्वजनिक सभा पर पाबंदी जारी है.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) से लद्दाख के उपराज्यपाल (Lt Governor) कवींद्र गुप्ता ने बुधवार को एक न्यूज एजेंसी से कहा कि कोई भी मामला सीधे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके लद्दाख की स्थितियों पर दिए बयान को देश का माहौल खराब करने की कोशिश बताया. गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने किसान आंदोलन और अन्य प्रदर्शनों के दौरान किया था.

विवादित समूहों ने 24 सितंबर की हिंसा की न्यायिक जांच और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की है, जिनमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं. उपराज्यपाल ने बताया कि एक मजिस्ट्रियल जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है और ये जल्द ही शुरू हो जाएगी.

सामान्य हो रहे हालात

हफ्ते भर तक लागू कर्फ्यू में राहत मिलते ही मंगलवार सुबह से लेह शहर में सामान्य स्थिति का काफी असर देखा गया. अधिकारियों ने दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी और कर्फ्यू को सात घंटे के लिए कम किया. बुधवार को ये समय और बढ़ाकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया. हालांकि, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी हुई है.

केंद्र और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत में बाधा तब आई जब LAB और KDA ने कहा कि बातचीत तब तक स्थगित रहेगी जब तक माहौल अनुकूल नहीं होता. ये संगठन राज्य का दर्जा और छठे अनुसूची के तहत लद्दाख के विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं.

हो रही कारणों की जांच

कवींद्र गुप्ता ने आगे कहा कि प्रशासन ने स्थिति को खराब नहीं किया और न ही ऐसा होने देना चाहता था. उन्होंने कहा कि हिंसा के कारणों की जांच की जा रही है. बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें पहले से परामर्श करना चाहिए था. कोई भी मामला केवल बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है. बातचीत से ही चीजें संभव होती हैं.

उपराज्यपाल ने लद्दाख के लोगों से अपील की कि वे बातचीत के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहता है कि सभी, विशेषकर युवा और धार्मिक संगठन, आगे आएं ताकि उनके मुद्दों पर बातचीत की जा सके. गुप्ता ने 24 सितंबर की हिंसा को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने बताया कि स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाए और स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया.

जल्द सुधर सकती है स्थ‍ित‍ि

उन्होंने कहा कि मंगलवार को चार घंटे के लिए प्रतिबंध हटाए गए थे, बाद में इसे तीन घंटे और बढ़ा दिया गया. बुधवार को सुबह से शाम तक ये राहत दी गई ताकि लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी प्रभावित न हो. उपराज्यपाल ने कहा कि स्थिति अब काफी हद तक सुधर गई है और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को कोई परेशानी न हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो-तीन दिन में चीजें सामान्य हो जाएंगी.

गुप्ता ने बताया कि चार लोगों की मौत की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाए न हों, इसके लिए दोषियों की पहचान और कार्रवाई जरूरी है. सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाने पर उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय सरकार का मामला है.

राहुल गांधी के लद्दाख मामले पर आलोचना के बारे में गुप्ता ने कहा कि देश जानता है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं. वे लोगों को भड़का रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें अपनी बातें और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि लद्दाख का माहौल बिगाड़ने के. उपराज्यपाल ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं मौजूदा स्थिति के कारण बंद हैं और स्थिति सामान्य होते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा.

