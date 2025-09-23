रिहायशी इलाके डूबे, रेलवे ट्रैक-एयरपोर्ट पर भरा बारिश का पानी, 5 वीडियो में देखें कोलकाता का हाल

मूसलाधार बारिश से कोलकाता के हालात बिगड़े हैं। देर रात से हो रही बारिश से बुरा हाल हो गया है। तमाम इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर भी जल जमाव के हालात हैं। कई फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक की आवाजाही ठप हुई है। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भरा है। हालात ऐसे हैं कि मेट्रो की आवाजाही भी प्रभावित हुई है.

रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है. कुछ जगहों पर कमर तक पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं. मूसलाधार बारिश के बीच बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत भी हो गई है.

दुर्गा पूजा समारोह से कुछ ही दिन पहले हुई बारिश से शहर के अधिकतर हिस्से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं. कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया है और सड़कें पानी में डूब गई हैं.

कुछ इलाकों में कई फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह ठप है. कई इलाकों में कमर तक पानी जमा है जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

मेट्रो सर्विस पर भी दिखा असर

बारिश का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है. कोलकाता मेट्रो सर्विस भी बारिश के कारण प्रभावित हुई है. हावड़ा और सियालदह मंडलों की रेलवे लाइनों पर पानी भर गया है.

जलभराव के बीच यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहीद खुदीराम से मैदान स्टेशन तक मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई गई है, जबकि दक्षिणेश्वर और मैदान स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं कम संख्या में चलाई जा रही हैं.

हावड़ा और सियालदह यार्ड और कार-शेड में जलभराव

रात में हुई मूसलाधार बारिश के बाद, हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह दक्षिण स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन, विभिन्न कार-शेड और सियालदह यार्ड के विभिन्न स्थानों पर जलभराव देखा गया.

बारिश के कारण ट्रेनें प्रभावित

रेल की पटरियों पर पानी भरने के कारण सियालदह दक्षिण खंड में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि सियालदह उत्तर और मुख्य खंड में अस्थाई रूप से ट्रेनें चलाई जा रही हैं.जानकारी के मुताबिक, पूर्वी रेलवे के हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों के लिए ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं. आइए जानते हैं कि रेलवे ने किन ट्रेनों को रिशेड्यूल किया है.

रेलवे लाइन पर बारिश का पानी (Photo: Rajesh Saha/ITG)

ट्रेन नंबर 22301 हावड़ा – न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22303 हावड़ा – गया वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22309 हावड़ा – जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

कोलकाता को बारिश से कब मिलेगी राहत?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इससे दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक, बुधवार तक पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झाड़ग्राम और बांकुरा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.



