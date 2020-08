मालिक के शव के पास भूखा-प्यासा खड़ा रहा था कुत्ता, पुलिस अफसर ने किया अडॉप्ट

केरल के इडुक्की में एक सिविल पुलिस ऑफिसर ने कुत्ते को अडॉप्ट किया है. ये वही कुत्ता है जिसने आपदा के समय में भी वफादारी की मिसाल साबित की थी. कूवी नाम के कुत्ते को सिविल पुलिस ऑफिसर अजीत माधवन ने अडॉप्ट किया है. अजीत पुलिस डॉग स्क्वाड में ट्रेनर भी हैं. अजीत ने कूवी को अडॉप्ट करने के लिए जिला और वन विभाग से मंजूरी ली थी और आज्ञा मिलने के बाद ही उन्होंने कूवी को अडॉप्ट किया है.

दरअसल, कूवी खबरों में तब आया था जब वह अपने मालिक की तलाश में कई दिन तक भूखे-प्यासे उन्हें ढूंढ रहा था. केरल में पिछले दिनों बारिश के बाद भूस्खलन आया था. जिसमें कई परिवार मलबे में दब गए थे. इस मलबे में एक वो परिवार भी था जिसने कूवी को पाला था. रेस्क्यू टीम ने यहां लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कुत्ता बार-बार एक जगह जाकर खड़ा हो जाता था.

कई बार ऐसा होने के बाद रेस्क्यू टीम ने उस जगह से मलबा हटाया तो देखा नीचे एक वर्षीय बच्चे का शव था. ये बच्चा उसी परिवार का था, जिसने कूवी को पालकर बड़ा किया था. कूवी की ये वफादारी देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया और पुलिस अधिकारी अजीत माधवन ने इसे अडॉप्ट करने का निर्णय लिया. अब कूवी के पालन-पोषण को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अजीत माधवन ने ली है.

Idukki: Civil police officer Ajith Madhavan, who is also a trainer of police dog squad adopted, Koovi, a dog that lost the family that raised it, in Rajamala landslide.



Koovi helped the rescue team in recovering the body of a 2-year-old landslide victim. #Kerala pic.twitter.com/ZEPxM6ePgv