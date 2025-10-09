LIVE: अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बठिंडा से रखेंगे 3000 प्लेग्राउंड की शिलान्यास

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज दोपहर 12:00 बजे बठिंडा से 3000 से ज्यादा खेल मैदानों की आधारशिला रखेंगे. इन प्लेग्राउंड का 1,184 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा.

पंजाब सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देना है. 3000 से ज्यादा खेल मैदानों का निर्माण न केवल युवाओं को खेलकूद के प्रति प्रेरित करेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य और समग्र विकास में भी योगदान देगा. राज्य सरकार का दावा है कि ये परियोजना पंजाब को खेलों का हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

केजरीवाल और भगवंत मान इस परियोजना को पंजाब में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि उनकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार और खेल के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर दोनों नेता पंजाब के भविष्य को आकार देने वाली योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं.

पावर ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन का शुभारंभ

वहीं, बुधवार को केजरीवाल और भगवंत मान ने जालंधर में 5000 करोड़ रुपये की लागत का पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट शुभारंभ किया.

