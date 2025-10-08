scorecardresearch
 

Feedback

करूर रैली भगदड़: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

करूर भगदड़ में मारे गए पीड़ितों में से एक नाबालिग लड़की के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई जांच की अर्जी खारिज कर दी गई थी.

Advertisement
X
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती (File Photo: ITG)
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती (File Photo: ITG)

तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. भगदड़ में 45 से ज्यादा मौत हुई थी. 

भगदड़ में मारी गई एक 13 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भगदड़ की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार 10 अक्टूबर को जल्द सुनवाई करने का भरोसा दिया है. 

हाई कोर्ट से अर्जी खारिज हो जाने के बाद पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता की ओर से इस मानव निर्मित त्रासदी के पीड़ित के रूप में कोर्ट से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आग्रह किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

इन चुनाव नतीजों का ऐलान 23 मई को किया जाएगा. (Photo: Reuters file)
तमिलनाडुः करुर सीट पर 79.11% वोटिंग, 23 मई को होगी वोटों की गिनती 
SMS Hospital Fire
एक्सीडेंट का मरीज लाए थे, बाहर आग से मची भगदड़ में चली गई जान, अस्पताल प्रशासन अग्निकांड का पीड़ित मानने को तैयार नहीं 
NDA's fact-finding committee report on Karur stampede
'करूर भगदड़ प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन का नतीजा', NDA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खुलासा 
actor politician vijay
करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय भी होंगे गिरफ्तार? तमिलनाडु के मंत्री ने दिया ये जवाब 
Vijay Karur Stampede
Vijay ने करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को किया Video Call 

सुनवाई की तारीख और पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार 10 अक्टूबर को सुनवाई करने का भरोसा दिया है. मीडिया के कुछ वर्गों ने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका बीजेपी के एक नेता ने दाखिल की थी. लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि दरअसल अर्जी एक पीड़िता की ओर से दाखिल की गई है. याचिका का एक पहलू यह भी है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में इस अर्जी में पक्षकार नहीं था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement