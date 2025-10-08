करूर रैली भगदड़: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. भगदड़ में 45 से ज्यादा मौत हुई थी.

भगदड़ में मारी गई एक 13 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भगदड़ की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार 10 अक्टूबर को जल्द सुनवाई करने का भरोसा दिया है.

हाई कोर्ट से अर्जी खारिज हो जाने के बाद पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता की ओर से इस मानव निर्मित त्रासदी के पीड़ित के रूप में कोर्ट से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आग्रह किया गया है.

सुनवाई की तारीख और पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार 10 अक्टूबर को सुनवाई करने का भरोसा दिया है. मीडिया के कुछ वर्गों ने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका बीजेपी के एक नेता ने दाखिल की थी. लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि दरअसल अर्जी एक पीड़िता की ओर से दाखिल की गई है. याचिका का एक पहलू यह भी है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में इस अर्जी में पक्षकार नहीं था.

