'अभी संसद सत्र चल रहा, दिल्ली से दूर रहें...', शिवकुमार को हाईकमान से कड़वी डोज़

कर्नाटक की सियासत में हलचल के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर नाश्ते पर मुलाकात की. दोनों नेताओं ने इस मुलाकात में राज्य के विकास और आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान बीजेपी और जेडीएस द्वारा लाए जाने वाले संभावित अविश्वास प्रस्ताव का आक्रामक तरीके से मुकाबला करने की योजना भी बनाई गई वहीं, डीके शिवकुमार कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें फौरी तौर पर वक्त नहीं मिल सका है, इसके पीछे संसद सत्र को वजह बताया गया है.

मुख्यमंत्री को आज अपने निवास पर स्वागत करके उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सम्मान जताया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार से नाश्ते पर मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने आज की बैठक में कई बातों पर बातचीत की है. दोनों नेताओं ने दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की. उन्हें पता चला है कि बीजेपी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है. उन्होंने इन सभी बातों पर चर्चा की और इस पर आक्रामक तरीके से जवाब देने की योजना बनाई है. दोनों नेता एकजुट होकर विपक्ष का सामना करेंगे.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | When media asked CM Siddaramaiah when Dy CM DK Shivakumar will become Chief Minister, he says, "When the High Command says..." pic.twitter.com/gSer7e3hYd — ANI (@ANI) December 2, 2025

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दोनों (बीजेपी और जेडीएस) को जवाब देने के लिए तैयार हैं. राज्य के प्रमुख मुद्दे, चाहे वह किसानों के मुद्दे हों या अन्य, जिन्हें सदन में रखने और चर्चा करने की जरूरत है, उन सभी रणनीतियों पर चर्चा की गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि उन्हें जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और वे मिलकर विपक्ष का सामना करेंगे.

पार्टी हाई कमान पर भरोसा...

डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वे कर्नाटक के विकास और लोगों की प्रगति के लिए हमेशा काम करने को तैयार हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि आज डीके ने उन्हें नाश्ते पर बुलाया था. आज दोनों ने नाश्ता किया, जिसमें डीके सुरेश और विधायक रंगनाथ भी मौजूद थे. चारों नेताओं ने संयुक्त रूप से नाश्ता किया और इस बात की तरफ इशारा किया कि हाई कमान जो कुछ भी कहेगा, दोनों उसी का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी राहुल गांधी और हाई कमान कहेंगे, वे उसी का पालन करेंगे.

शाकाहारी बनाम मांसाहारी भोजन...

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भोजन को लेकर चल रही चर्चा पर भी सफाई दी है. उन्होंने कहा, "देखिए, मेरे घर में यह शाकाहारी था. उनके घर में यह मांसाहारी था. बस यही अंतर है." नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने चर्चा की और 8 दिसंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र के संबंध में रणनीति पर बातचीत की गई.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर समय दिया जाता है, अगर हाई कमान उन्हें मिलने का समय देता है, तो वे पार्टी हाई कमान से मिलेंगे. हालांकि, कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, डीके शिवकुमार को फिलहाल हाई कमान से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया है. उन्हें बताया गया है कि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए वे दिल्ली न आएं. शीर्ष नेतृत्व ने कल राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से संक्षेप में मुलाकात की, लेकिन कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई.

