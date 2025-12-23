scorecardresearch
 
'उसकी जोरू और अम्मा को छोड़ना मत...', प्रेमी के खिलाफ वीडियो बनाकर महिला ने दी जान

बल्लारी के हुसैन नगर में 23 वर्षीय विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है. महिला दो बच्चों की मां थी और पिछले छह महीनों से पति से अलग रह रही थी. परिजनों ने एक युवक से विवाद की आशंका जताई है. पुलिस ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

'उसकी जोरु और अम्मा को छोड़ना मत...',कहकर महिला ने दी जान (Photo: itg)
कर्नाटक के बल्लारी जिले से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या से मौत हो गई. यह घटना हुसैन नगर इलाके की बताई जा रही है. मृतका की पहचान मुन्नी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मुन्नी शादीशुदा थी और दो बच्चों की मां थी. वह पिछले करीब छह महीनों से अपने पति से अलग रह रही थी. इस दौरान वह हुसैन नगर क्षेत्र में रह रही थी. परिजनों का कहना है कि इस अलगाव के समय में उसकी पहचान मोहम्मद शेख नामक युवक से हुई थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी.

परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि घटना से पहले मुन्नी और मोहम्मद शेखावली के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद और मानसिक तनाव के चलते मुन्नी ने यह कदम उठाया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है.

सामने आए सुसाइड से पहले के वीडियो में महिला क्षेत्रीय भाषा में बता रही है कि 'मेरे प्रेमी , उसकी जोरू (पत्नी) और मां को छोड़ना मत.इन लोगों ने मुझे मुंह दबाकर बहुत मारा. आजतक मैंने किसी को नहीं बताया, आज बोल रही हूं.'

बताया जा रहा है कि घटना से पहले मुन्नी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसकी पुलिस तकनीकी जांच कर रही है. इस वीडियो को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि वह किन परिस्थितियों और मानसिक दबाव से गुजर रही थी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी तरह का दबाव, धमकी या उकसावे की भूमिका इस मामले में रही है. घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतका के परिजनों तथा संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं.
 
 

 

