कर्नाटक के कृषि मंत्री बोले- खुदकुशी करने वाले किसान कायर

दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के बीच कर्नाटक के कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने किसान के लिए एक ही वाक्य में 'कायर' और 'किसान' का उपयोग करते हुए कहा कि जो लोग अपने परिवार की देखभाल नहीं पाते, वे लोग ही खुदकुशी करते हैं.



कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कोडागु जिले के पोन्नमपेट में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते, वे खुदकुशी करते हैं. उन्होंने भाषण के दौरान उस एक महिला का उदाहरण देकर अपनी बात कही जिसने सोने की चूड़ियां पहन रखी थीं. उन्होंने कहा, 'जब मैंने उससे पूछताछ की कि आपके हाथ सोने की चूड़ियों से कैसे भरे हैं, तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? महिला ने कहा, "इस धरती मां ने मुझे अपने 35 साल के कठिन परिश्रम के लिए दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि क्या यह सुनने के बाद आप सभी को अच्छा नहीं लगा? मंत्री ने कहा कि महिला का जमीन को लेकर भरोसा उन लोगों के लिए सही प्रतिक्रिया है जो खुदकुशी करते हैं.

कृषि मंत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'खुदकुशी करने वाले किसान कायर होते हैं. केवल वही कायर जो अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, खुदकुशी कर लेता है. जब हम गिर गए (पानी में), तो हमें तैरना और जीतना होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी किसान को खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए और महिला की सोच को अपने जीवन में एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए.

बाद में विवाद बढ़ने पर मंत्री ने बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि किसानों को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, जो करते हैं वो लोग कायर होते हैं. किसानों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए.'

Being the Agriculture Minister, I spoke about farmers. I have said farmers shouldn't commit suicide therefore there is no question of apology. Farmers have to live a good life, that's our intention, for that, we are doing our work: BC Patil, Karnataka Agriculture Minister https://t.co/yeDa4ZCI2M