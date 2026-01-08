scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो महीने पहले भागकर की शादी, अब थाने में पुलिस के सामने अंतरधार्मिक प्रेम विवाह

हैदराबाद के काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात एक अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े ने पुलिस की मौजूदगी में अपने विवाह को औपचारिक रूप दिया. सैयद इमरान और भव्या श्री दो महीने पहले शादी कर चुके थे, लेकिन परिवार के विरोध के बाद शिकायत दर्ज हुई. पुलिस ने काउंसलिंग कर कानूनी स्थिति स्पष्ट की.

Advertisement
X
 पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी.(Photo: Abdul/ITG)
 पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी.(Photo: Abdul/ITG)

तेलंगाना के हैदराबाद स्थित काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात एक असामान्य लेकिन कानूनी रूप से महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला. यहां एक अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अपने विवाह को औपचारिक रूप दिया. यह मामला तब सामने आया, जब परिवारों के विरोध के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

इस जोड़े में सैयद इमरान (27) और भव्या श्री (24) शामिल हैं. इमरान अम्बरपेट के कादरी बाग इलाके के निवासी हैं और एक निजी बैंक में कार्यरत हैं, जबकि भव्या श्री गोल नाका के संजीवीवा नगर की रहने वाली हैं. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और आपसी सहमति से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे.

यह भी पढ़ें: हैदराबाद: पहले सड़क हादसे की कोशिश, फिर हार्ट अटैक का नाटक, 2 करोड़ के बीमा के लिए पति की हत्या, पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Husband Killed for 2 Crore Insurance
पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर गिरफ्तार, जानें कैसे खुला 2 करोड़ के लिए हत्या का राज
Nikitha Godishala murder in USA
अमेरिका में मर्डर, कातिल फरार... जल्द भारत पहुंचेगा निकिता गोदिशाला का पार्थिव शरीर
Mumbai drug syndicate
हैदराबाद: रेलवे स्टेशन से 10 किलो गांजे के साथ नाबालिग गिरफ्तार, मुंबई ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़
cyber fraud
'आपके कूरियर में ड्रग्स मिले हैं...',रिटायर्ड बिजनेसमैन को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 7 करोड़
हादसे का शिकार होने से बची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट
रनवे पर था एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, टेकऑफ के लिए पकड़ ली थी स्पीड... फिर ऐसे टला बड़ा हादसा

शिकायत के बाद पुलिस ने कराई काउंसलिंग

पुलिस के मुताबिक, इमरान और भव्या श्री करीब दो महीने पहले घर से निकलकर शादी कर चुके थे. इस शादी की जानकारी मिलने के बाद भव्या श्री की मां ने काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद काचीगुड़ा के एसीपी हरीश कुमार ने दोनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की.

Advertisement

पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को अपने विवाह के प्रमाण पत्र दिखाए और साफ कहा कि वे बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. पुलिस ने इसके बाद दोनों परिवारों को भी थाने बुलाया और उन्हें कानूनी स्थिति समझाई.

कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

पुलिस अधिकारियों ने परिवारों को बताया कि कानून के अनुसार दो बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की रोक नहीं है. पुलिस की मौजूदगी में बातचीत और समझाइश के बाद जोड़े के विवाह को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई.

यह मामला न सिर्फ एक प्रेम विवाह से जुड़ा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि कानून और अधिकारों की जानकारी देकर समाधान निकालने की भी होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement