scorecardresearch
 

Feedback

WhatsApp चैनल, 13k फॉलोअर, भारत के युवाओं तक पहुंच...ऐसे चल रहा जैश-ए-मोहम्मद का डिजिटल जिहाद

जैश-ए-मोहम्मद ने अब बंदूक और बारूद के पार डिजिटल जिहाद की एक नई रणनीति अपनाई है. 2024 के बाद संगठन ने अपने प्रचार का नया अड्डा बना लिया है व्हाट्सऐप, जहां खुले तौर पर चल रहे चैनलों के जरिए ये भारत में पढ़े-लिखे स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंच रहा है. जानिए- इस नई रणनीति के जरिए आतंकी संगठन क्या चाहता है.

Advertisement
X
जैश की नई चाल: अब व्हाट्सऐप से फैला रहा है डिजिटल जिहाद
जैश की नई चाल: अब व्हाट्सऐप से फैला रहा है डिजिटल जिहाद

बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद इंडिया टुडे की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के ऑपरेटिव्स से संपर्क करने की कोशिश की थी. इस कोशिश में कई हफ्ते लग गए. सही संपर्क ढूंढ़ने, सऊदी अरब, यूएई और कतर के सिम कार्ड हासिल करने और फर्जी पहचान बनाने के बाद ही, जैश के लोगों ने अपनी हार और नुकसान को कबूल किया. 

उस वक्त तक जैश-ए-मोहम्मद हमेशा परछाइयों में काम करता था. इसका सरगना मसूद अजहर अपने साप्ताहिक कॉलम एक फर्जी नाम से लिखता था और उसके ऑडियो संदेश भी उसकी आवाज में नहीं बल्कि उसके साथी तल्हा सैफ पढ़कर सुनाते थे. यानी संगठन के अंदर झांकना किसी भी जांच एजेंसी या पत्रकार के लिए लगभग नामुमकिन था. 

लश्कर-ए-तैयबा जैसे दूसरे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के विपरीत, जैश का कामकाज पूरी तरह गुप्त रखा जाता था. मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल सख्त मना था. जबकि लश्कर प्रमुख हाफिज सईद मीडिया का खूब इस्तेमाल करता था, अजहर हमेशा छिपकर काम करता रहा. जैश की ऑनलाइन मौजूदगी सिर्फ कुछ टेलीग्राम चैनलों और ब्लॉगर साइट्स तक सीमित थी. 

सम्बंधित ख़बरें

WhatsApp
चोरी छिपे नहीं देख पाएंगे फोटो और मैसेज, ये है WhatsApp का सबसे खास फीचर 
Cyber fraud
आपकी गाड़ी का चालान आया है... साइबर ठगी का नया पैंतरा, ना करें ये गलती 
WhatsApp
किसी ने भेजकर डिलीट कर दिया WhatsApp Message? ऐसे पढ़ सकते हैं आप  
WhatsApp
WhatsApp ने शुरू की Scam Alerts सर्विस, फ्रॉड से बचाएगी, जानिए कैसे काम करती है 
WhatsApp
WhatsApp पर बदलेगा नियम, मिलेंगे गिनती के मैसेज 

India Today 2019 Investigation देखें

2024 के बाद बदल गया तरीका, हथियार बना WhatsApp

लेकिन 2024 के बाद जैश ने अचानक अपना तरीका बदल दिया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद. 27 जून 2024 को अजहर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी शादी में हिस्सा लिया. न सिर्फ वो वहां मौजूद था बल्कि उसकी स्पीच की रिकॉर्डिंग भी हुई, जो बाद में सोशल मीडिया पर लीक हो गई. इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने फॉरेंसिक एनालिसिस से ये कंफर्म किया कि वह आवाज सचमुच मसूद अजहर की ही थी. 

Advertisement

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ था. इसके बाद संगठन ने भारतीय युवाओं तक पहुंचने के लिए एक नया डिजिटल हथियार चुना, जो था WhatsApp. 

13,000 से ज्यादा भारतीय फॉलोअर वाले जैश के चैनल

जैश के संबद्ध व्हाट्सऐप चैनल (Markaz Sayyedna Tamim Dari (MSTD) के 13,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं. ये चैनल जनवरी 2024 में बनाया गया था और इसमें जैश का रोजाना प्रचार प्रसार होता है. इसमें ऑडियो क्लिप, वीडियो मैसेज और कट्टर विचारधारा वाले बयान पोस्ट होते हैं.  एक दूसरा चैनल (Madrasah Sayyidina Zayd Bin Sabit) भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसके करीब 3,000 फॉलोअर्स हैं.  ये चैनल लगातार धार्मिक भाषणों और कट्टर इस्लामी जीवनशैली अपनाने की बातें फैलाते हैं।

तुलना करें तो MSTD के टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ 188 सब्सक्राइबर हैं, जबकि व्हाट्सऐप पर ये 13,000 से ज्यादा हैं. इंस्टाग्राम और X (ट्विटर) पर उनके अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं लेकिन व्हाट्सऐप चैनल अब भी खुलेआम चल रहे हैं. 

डिजिटल जिहाद का नया इकोसिस्टम

इन चैनलों पर अब अजहर के पुराने भाषण, ई-बुक्स, नशीद (जिहादी गीत) और ऑनलाइन लेक्चर आसानी से शेयर किए जा रहे हैं. इस तरह जैश ने बहावलपुर से लेकर भारत के स्मार्टफोन तक अपनी पहुंच बना ली है. अब खुफिया एजेंसियां इन चैनलों और दिल्ली रेड फोर्ट कार बम धमाके (जिसमें 12 लोगों की मौत हुई) के बीच संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं. 

Advertisement

पत्रकार बने टारगेट

जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश का नया डिजिटल कैंपेन भारत के पत्रकारों और डिफेंस रिपोर्टर्स को भी निशाना बना रहा है. कई बार जैश ऐसे बयान जारी करता है जो सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए होते हैं जैसे नई 'विंग' के दावे या 'नए मिशन' के नाम पर फैलाई गई फर्जी सूचनाएं. 

परिणाम ये होता है कि कई पत्रकार, यूट्यूबर या OSINT हैंडल अनजाने में जैश के प्रचार को ही आगे बढ़ा देते हैं. खुफिया सूत्रों के अनुसार, जैश ने अब जनरेटिव एआई टूल्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिससे अंग्रेजी और कभी-कभी हिंदी में भी कंटेंट तैयार होता है ताकि भारतीय यूजर्स को बेहतर तरीके से टारगेट किया जा सके. 

‘प्लेटफॉर्म का ढांचा भारत के लिए नहीं बना’

अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी अमेरिका-केंद्रित सुरक्षा ढांचे पर चलते हैं, जबकि भारत इसका सबसे बड़ा यूजर बेस है. भारत की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इन प्लेटफॉर्म्स में पर्याप्त मॉडरेशन नहीं है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी संगठनों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय ये जरूरी है कि हम वही न लिखें जो वो चाहते हैं, बल्कि ये जांचें कि वो क्या छिपा रहे हैं. 

लश्कर का नेटवर्क भी सोशल मीडिया में सक्रिय

इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा का प्रचार भी भारतीय घरों तक पहुंच रहा है, जहां इसका स्रोत Facebook और अन्य सोशल मीडिया पेज हैं,
जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) नामक संगठन से जुड़े हैं. ये संगठन जमात-उद-दावा (JuD) और लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध है और भारत में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement